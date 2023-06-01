Москва, 1 июня, 2023, 19:36 — ИА Регнум. В Россию начнут с 1 сентября маркировать медицинские изделия, детскую воду, соки, биоактивные добавки, антисептики и кресла-коляски. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации», — говорится в постановлении правительства.

В перечень отдельных товаров также вошли: парфюмерно-косметическая продукция, санитарно-гигиенические изделия, напитки безалкогольные, включая газированные, включающие добавки сахара.

Оператор системы маркировки «Честный знак» пояснил, что наносить обязательную маркировку на продукцию производители кресел-колясок, БАД, медизделий, антисептиков и детской воды обязаны будут с 1 октября, а безалкогольных напитков — с 1 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв предложил ввести маркировку «произведено врагом России» для товаров из недружественных стран. Депутат Госдумы пояснил, что многие компании формально объявляют о своём уходе из России, но при этом остаются в том или ином виде и продают свою продукцию. Так, осуждая публично Россию и её руководство, западные компании одновременно пытаются на ней зарабатывать. По мнению Журавлёва, покупатель должен знать, что финансирует неприятеля, покупая товар с подобной меткой.