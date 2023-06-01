Москва, 1 июня, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил о подготовке предложений по созданию международного трибунала по Украине. Об этом он сказал на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?» в четверг, 1 июня.

«Я лично убежденный сторонник того, чтобы создать свой международный трибунал по тому, что происходит на Украине», — привели его слова РИА Новости.

Косачёв утверждает, что это актуальная и прикладная тема.

Попытки инициировать трибунал по событиям на Украине предпринимают и в Киеве. Однако там намерены судить российское военное и политическое руководство.

При этом США и их западные союзники не поддерживают идею Украины о международном трибунале против России, так как опасаются возможной угрозы в отношении лидеров их государств.