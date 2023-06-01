Белгород, 1 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. В ходе продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ по Шебекинскому городскому округу за последние сутки пострадали 12 человек. Об этом 1 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе под многочисленные артиллерийские обстрелы попали несколько населённых пунктов. Только за минувшие сутки есть 12 пострадавших», — написал глава региона.

Он сообщил, что погибших нет, раненым оказывают помощь. От снарядов противника получили повреждения четыре многоквартирных дома, 18 частных домов, три административных здания, общежитие, детский сад.

Кроме того, ВСУ обстреливают другие районы области. Один человек пострадал в Борисовском районе. Противник нанёс повреждения домам и зданиям в Валуйском городском округе, в Грайворонском городском округе, Краснояружском районе, кроме этого, оборвались линии электропередач.

ВСУ совершают атаки на приграничные российские территории с начала спецоперации. Ранее Гладков назвал решение проблемы обстрелов со стороны ВСУ. По его мнению, для этого нужно присоединить Харьков к российскому региону.

В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции после прорыва украинской ДРГ. Диверсантов заблокировали и разгромили, их остатки уничтожили на украинской территории.