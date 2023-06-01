Белгород, 1 июня, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Система ПВО сработала над Белгородом, сообщил 1 июня губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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«Над Белгородом сработала наша система ПВО», — говорится в сообщении.

Как отметил Гладков, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 июня город Шебекино в Белгородской области подвергся продолжительному обстрелу, пострадали восемь человек. По округу ВСУ выпустили более 200 боеприпасов. Позже Гладков заявил, что из города, который находится под непрекращающимися обстрелами украинских сил, вывезут детей.

Также Гладков сообщил о взрыве в Белгороде. Позже мэр города Валентин Демидов заявил, что упал беспилотник. По предварительным данным на месте падения БПЛА не найдено взрывоопасных предметов. В результате взрыва пострадали два человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил на брифинге 1 июня, что атака украинских сил на Белгородскую область не повлияет на ход специальной военной операции (СВО). Он добавил, что глава государства находится в постоянном контакте с региональными властями.