Москва, 1 июня, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил 1 июня, что глава государства переговорил с помощником главы Чечни, командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Да. Это действительно так. Путин часто общается с руководителями подразделений», — подтвердил Песков РИА Новости.

Ранее ИА Регнум привело заявление Алаудинова, сообщившего об освобождении около 70% Марьинки в Донецкой Народной Республике. Командир отметил, что все российские дивизии продвигаются вперёд. Отдельные подразделения закрепятся на освобождённых территориях для их удержания и поддержки идущих вперёд штурмовиков.

О передислокации подразделений «Ахмата» сообщил 31 мая глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что они перемещаются в ДНР, чтобы подготовиться к активным боевым действиям в регионе. Кадыров уточнил, что бойцы «Ахмата» должны освободить в республике целый ряд населённых пунктов.