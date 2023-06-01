Волгоград, 1 июня, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил, что власти Украины ведут себя как террористы.

«США и страны Европы, поддерживающие киевский режим, по сути, встали на тропу войны с РФ», — заявил он во время посещения общевойскового полигона в Волгоградской области.

Как отметил Медведев, спецоперация на Украине в значительной степени превратилась в контртеррористическую борьбу.

Как сообщало 1 июня ИА Регнум, обозреватель Йан Дэвис сообщил о существовании секретного плана НАТО на случай военного столкновения с Россией. Он пояснил, что на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе участникам военного блока предложат одобрить «тысячестраничный план», содержащий массу подробностей о том, как будет действовать военный блок в ситуации прямого столкновения с Россией.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник, в отношении которого разрабатывались планы противодействия. Он добавил, что степень вовлечённости НАТО в конфликт на Украине существенно растёт.