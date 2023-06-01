Москва, 1 июня, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Россия по прежнему не добилась возобновления транзита аммиака по трубопроводу «Тольятти — Одесса» из-за того, что Украина стремится получить дополнительные выгоды и выставляет предварительные условия. Об этом заявил заместитель иностранных дел Сергей Вершинин в комментарии, опубликованном 1 июня на сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Он отреагировал на высказывания представителей ООН о предложении России расширить черноморскую инициативу (зерновую сделку), увеличить количество украинских портов, которые в ней участвуют, и перечня экспортируемых товаров, а также готовиться к транзиту аммиака. Вершинин подчеркнул, что в зерновой сделке уже есть положения о возобновлении экспорта аммиака и никакого дополнительного её расширения не требуется.

«В Киеве как обставляли, так и продолжают обставлять вывоз российского аммиака различными предварительными условиями, пытаются буквально выторговать дополнительные выгоды, о чём открыто заявляют публично», — заявил дипломат.

Он напомнил, что для выполнения российской части сделки есть пять нерешённых проблем: отключение «Россельхозбанка» от SWIFT, запрет на поставки запчастей, ограничения на транспортную логистику и страхование для России, блокирование аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и заморозка активов российских компаний. Ни по одной из них нет подвижек, эти проблемы даже усугубляются.

Вершинин отметил, что в ООН из этих пяти проблем выбрали только вопрос об аммиаке и стали заявлять, что для разблокирования трубопровода нужно расширить зерновую сделку. При этом Москва неоднократно заявляла, что экспорт российского аммиака должен был начаться вместе с отгрузкой украинского зерна.

«Тем удивительнее, что в Секретариате ООН, отлично зная об этой нашей позиции, продолжают спекулировать на теме аммиака, пытаясь создать видимость неких новых усилий и контактов», — заявил Вершинин.

Замминистра подчеркнул, что при таком развитии событий не может быть речи не только о том, чтобы Москва согласилась на расширение зерновой сделки, но и том, чтобы её продлить после 17 июля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о транзите российского аммиака через Украину всё ещё обсуждают.

Напомним, 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на два месяца. Он подчеркнул, что этого получилось достичь только благодаря хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным.

1 июня директор ФСБ Александр Бортников заявил, что созданные в рамках зерновой сделки коридоры для вывоза продукции с Украины используют, чтобы прикрывать атаки на российское побережье.