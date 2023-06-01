Подольск, Московская область, 1 июня, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День защиты детей прибыл в детский реабилитационный центр в Подольске.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Детский реабилитационный центр ввели в эксплуатацию в январе 2023 года. Строительство медучреждения началось в 2018 году. В центре разместили палатные отделения на 200 коек, лаборатории, восстановительное и консультационно-диагностическое отделения, консультативный центр телемедицины. Кроме того, здание оснастили игровым и музыкальным оборудованием. Там также есть актовым зал для проведения конференций.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня Путин встретился с руководителем фонда «Круг добра» Александром Ткаченко. Фонд создан указом президента как дополнительный механизм организации и финансирования помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

Также в этот день российский лидер пообщался по видеосвязи с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Он назвал безусловным приоритетом для государства — поддержку семей с детьми. Президент также затронул меры поддержки семей. Он пояснил, что речь идёт в частности об индексации материнского капитала, о введении для нуждающихся семей выплат на несовершеннолетних.