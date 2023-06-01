* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 1 июня, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Кузьминский суд Москвы в четверг, 1 мая, оштрафовал рэп-исполнителя Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) на 30 тысяч рублей. Причиной стало отсутствие маркировки иностранного агента на двух заметках страницы артиста в VK.

Артем Геодакян/ТАСС Рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом)

«Суд признал виновным Алексеева И. А.* по ч. 4. ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием интернета без указания на то, что они созданы иноагентом) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

В соответствии с материалами дела, поводом для наказания послужили посты в соцсети «Вконтакте» с информацией о концертах. Их заметили в Роскомнадзоре и составили протокол об административном правонарушении. Исполнитель вину не признал и в суд не явился. Адвокат Алексеева заявил, что сообщения разместили не на личной странице музыканта, а на странице его группы.

«Иноагентом признано физическое лицо, Алексеев, а не Noize MC. Кроме того, разместить пост мог не он сам, а другой, администратор его группы», — пояснил правозащитник ТАСС.

В ответ на это представитель Роскомнадзора заявила, что страница Noize MC официально верифицирована с помощью спецотметки и там нет упоминаний о том, что пост мог быть размещён кем-то, кроме самого исполнителя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России призвали остановить продажу продукции Noize MC. Сторонники инициативы выступили за это, чтобы средства от этого не пошли на поддержку Киева. По информации СМИ, исполнитель продолжил реализацию продукции со своей символикой после закрытия юридических лиц в России и переезда в Литву.

Минюст России 18 ноября 2022 года внёс музыканта Ивана Алексеева в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.