Москва, 1 июня, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован 1 июня на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства своим Указом наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества», — говорится в тексте указа.

Также 1 июня Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа в Белгородской области Владимира Жданова. 31 мая Жданов в прямом эфире рассказал жителям об обстановке в регионе, способах выехать в более безопасные регионы. Однако многие мирные жители не покидают свои дома, несмотря на опасность из-за участившихся обстрелов ВСУ. Жданов назвал местных жителей сильными духом людьми, которых ничего не сломит.