Москва, 1 июня, 2023, 18:24 — ИА Регнум. В целом ряде городов России 1 июня представители фонда «Защитники Отечества» провели различные мероприятия для детей ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом в День защиты детей сообщили в пресс-службе фонда.

Кадр из видео с канала: 7 канал Красноярск День защиты детей в Красноярске.

Ребята в рамках акции «Привет с фронта!» подготовили письма и открытки со словами поддержки для российских бойцов, а также посмотрели ответные видеообращения участников спецоперации с поздравлениями с Днём защиты детей.

В рамках патриотической акции «Мой папа — герой» фонд совместно с комитетом семей воинов Отечества организовал выставку рисунков. Дети изобразили своих отцов, старших братьев или матерей, которые погибли или находятся в зоне СВО, а также нарисовали картины, посвящённые российской природе и любви к Родине.

«Такие мероприятия позволяют дарить бойцам и их семьям неподдельные эмоции и сделать так, чтобы никто не чувствовал себя брошенным и забытым», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

В Красноярске в честь дня защиты детей организовали встречу, участие в которой приняли кадеты и дети из разных районов края. Для детей провели экскурсию по филиалу и показали документальный фильм Олеси Шигиной «Отважные».

Юные волгоградцы смогли поучаствовать в развлекательно-спортивном квесте «Дети героев». На мероприятия пригласили ветеранов СВО, детей и родных погибших и действующих участников спецоперации.

В главном детском парке Самары — Струковском саду ― организовали патриотическую площадку. За несколько часов дети написали 50 писем на фронт. Здесь же можно было ознакомиться с фотовыставкой «Дети героев» и патриотическими рисунками.

В Севастополе дети поучаствовали в мастер-классе по вырезанию чаек из фетра в знак поддержки участников СВО, а также оставили свои пожелания солдатам.

Ко Дню защиты детей филиал фонда «Защитники Отечества» в Пензе провёл спортивное мероприятие «Этот мир мы дарим детям». В рамках мероприятия для детей ветеранов СВО и тех, кто находится в зоне проведения спецоперации, была организована эстафета, работали зоны активностей с аниматорами, аквагримом, оригами, скалодромом, спортивными

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Наблюдательный совет фонда, куда вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты, возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Фонд создан с целью оказания персонального социального сопровождение ветеранов СВО, содействия в получении всех полагающихся мер поддержки, в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня.