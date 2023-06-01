Марьинка, ДНР, 1 июня, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Российские силы освободили примерно 70% Марьинки в ДНР. Об этом 1 июня сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

«150-я дивизия и 5-я дивизия в общей сложности, получается, освободили примерно 70 процентов Марьинки», — заявил он в интервью телеканалу «Звезда».

Глава Чечни написал 31 мая, что подразделения спецназа «Ахмат» передислоцируются в ДНР и ведут подготовку к активным боевым действиям в регионе. Он уточнил, что бойцы «Ахмата» должны освободить в республике целый ряд населённых пунктов.

Позже врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что для дальнейшего продвижения российских войск «в обозримой перспективе» стратегически необходимо взять Марьинку. Как сообщил Пушилин на этом направлении сложилась напряжённая ситуация.

Также Алаудинов 1 июня заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» начали подготовку к активным наступательным действиям на новом участке. Он добавил, что в ЛНР совместно со 2-м армейским корпусом освободил 36 населённых пунктов, из которых четыре ― самые крупные города.