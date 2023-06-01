Варшава, 1 июня, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Для Польши может оказаться выгодным процесс «восстановления Украины» после завершения конфликта. Об этом 1 июня заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Как отметил глава польского правительства, тысячи компаний республики заинтересованы в инвестировании в Украину, власти которой ранее приняли закон, согласно которому фирмы из Польши имеют в этом случае приоритет.

«В связи с этим, если мы сможем совместными силами восстановить Украину, то Польша может извлечь из этого большую пользу», — сказал он.

Также Моравецкий уточнил, что Варшава постоянно ведёт с Киевом переговоры по этому вопросу, и добавил, что на Украину также из-за этого постоянно ездят польские делегации.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Украина с помощью западных стран станет процветающей страной и уже в ближайшее время сможет пережить «экономическое чудо». Она добавила, что итальянские компании хотят принимать участие в «восстановлении Украины», а правительство страны оказывает Киеву помощь в военной сфере.