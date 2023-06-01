Москва, 1 июня, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Решение польских властей использовать на дорожных табличках слово «Крулевец» вместо «Калининград» — это глупость и хамство, которые, впрочем, уже никого не удивляют, если вспомнить о том, что в Польше делают с памятниками советским воинам-освободителям. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 июня заявил Дмитрий Буневич, историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт по истории российско-польского сотрудничества.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, в Польше приступили к замене дорожных указателей с русским названием «Калининград» на польский «Крулевец». Это происходит в Варминско-Мазурском воеводстве на севере этой восточноевропейской страны. По информации местных СМИ, дорожные новые знаки появятся на национальных дорогах 51 и 57. Всего предполагается установить 26 новых табличек. Официальное решение Польши о «переименовании» Калининграда вступило в силу 9 мая.

«Если мы посмотрим на польскую политику последних лет, то увидим, что там мало рационального. В основном эмоции довольно низкого жанра. Тем более антироссийская истерика разгоняется там накануне выборов», — сказал Буневич.

В то же время он заметил, что «переименование» российского города — это не самое страшное, что могло случиться, если вспомнить, что там каждую неделю уничтожаются памятники советским солдатам, которые пали, освобождая польскую землю от нацистской оккупации.

«После такого «переименование» Калининграда в Крулевец уже не выглядит так отвратительно, как-то, что делают с памятниками. Поляки уже нарушили определённые моральные ограничения. И то, что они делают с монументами советским солдатам, выглядит жутко. Под камеры, в эфире, с трансляциями в интернет. После этого не приходится удивляться, когда на табличках начинают писать «Крулевец» вместо Калининграда», — сказал он.

В то же время он полагает, что Россия не должна реагировать на такие глупости ответными переименованиями тех или иных географических объектов.

«Это недостойно такой большой и великой державы, как Россия», — считает Буневич.

По мнению доцента РГГУ Вадима Трухачёва, у России есть чем ответить на подобную политику польских властей. В частности, РФ могла бы вернуться к использованию названия города Холм вместо Хелм, Перемышль вместо Пшемысля и Бельск вместо Бяло-Подляска. Кроме того, раз официальное решение комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики о Калининграде вступило в силу, то серию ответных переименований Россия могла бы запустить 1 августа, в очередную годовщину Варшавского восстания.