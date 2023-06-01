Белгород, 1 июня, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что на месте падения беспилотника по предварительным данным не найдено взрывоопасных предметов. Об этом он заявил 1 июня в своём обращении в VK.

Simadm.ru Валентин Демидов

Демидов сообщил, что инцидент произошёл на проезжей части улицы Щорса в районе заправки «Роснефть». По его словам, это мог быть беспилотник, взорвавшийся недалеко от поверхности земли. Мэр заявил, что в результате взрыва пострадали два человека, одного из них доставили в больницу, второй от госпитализации отказался.

«Повреждена машина. Сейчас управы проводят обход близлежащих домов на предмет разрушений. Работают взрывотехники. Все специалисты на месте: МЧС, МВД, администрация. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено», — заявил градоначальник.

Демидов добавил, что движение по дороге откроется в ближайшее время.

О взрыве в Белгороде первым сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также уточнил, что по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть, и в результате этого автомобиль получил. Гладков также, как и Демидов, сообщал о двух пострадавших.