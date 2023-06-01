Киев, 1 июня, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Президента Украины Владимира Зеленского призвали начать добиваться предоставления Киеву доступа к ядерному оружию НАТО. Соответствующую петицию 1 июня разместили на сайте офиса президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Целесообразно направить поручение кабинету министров Украины о разработке проекта закона о предоставлении в ближайшие пять лет доступа Украине к тактическому ядерному оружию в рамках сотрудничества с НАТО», — говорится в петиции.

Авторы обращения считают, что ядерное оружие для Украины лучше разместить на территории третьих стран, возле украинской границы и передать в управление военно-воздушных сил Украины. Впоследствии это вооружение предлагают размещать на базах НАТО, если они будут на украинской территории.

На момент написания новости петиция набрала 143 голоса. Для того, чтобы её рассмотрел президент, нужно за 92 дня собрать под ней 25 тысяч подписей.

На сайте украинского президента неоднократно размещали петиции с призывом к Зеленскому добиться ядерного статуса для Украины. Ранее подобное обращение там разместили 30 марта 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан призвал в условиях украинского конфликта избегать действий, которые могут угрожать ядерной безопасности. Он отметил важность соблюдения Конвенции о ядерной безопасности.

После распада СССР на территории Украины оставался значительный ядерный арсенал. В 1994 году Киев, Москва, Лондон и Вашингтон подписали Будапештский меморандум, согласно которому Украина передавала всё своё атомное оружие России, а ядерные державы гарантировали её безопасность.