Белгород, 1 июня, 2023, 17:16 — ИА Регнум. В Белгороде произошёл взрыв неизвестного устройства. Об этом 1 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кадр из видео Обломки на месте взрыва

Он уточнил, что по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть.

«Есть два пострадавших», ― написал в Telegram-канале глава региона.

Одного мужчину с подозрением на сотрясение мозга бригада скорой помощи увезла во №2 городскую больницу. Второй мужчина получил лёгкие ушибы и от госпитализации отказался.

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Губернатор добавил, что в результате происшествия повреждён автомобиль.

На место уже прибыли оперативные службы и следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая средства противовоздушной обороны на подлёте к Белгороду сбили беспилотник. Никто не пострадал.

Ранее в тот же день Гладков заявил, что в ночь на 24 мая в Белгородской области было зафиксировано большое количество атак беспилотников, при этом с большей частью средства противовоздушной обороны России справились.

В Грайворонском округе был поврежден газопровод, огнеборцы ликвидируют небольшой пожар. В течение суток специалисты намерены завершить восстановительные работы на объекте.

Несколько дней спустя очередную атаку беспилотника в Белгородской области зафиксировали в посёлке Майский. Новой целью дронов стало здание МВД, а именно отдела по вопросам миграции. На него беспилотник сбросил взрывное устройство.