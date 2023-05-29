Белгород, 1 июня, 2023, 17:16 — ИА Регнум. В Белгороде произошёл взрыв неизвестного устройства. Об этом 1 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обломки на месте взрыва
Кадр из видео
Обломки на месте взрыва

Он уточнил, что по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат упал на проезжую часть.

«Есть два пострадавших», ― написал в Telegram-канале глава региона.

Одного мужчину с подозрением на сотрясение мозга бригада скорой помощи увезла во №2 городскую больницу. Второй мужчина получил лёгкие ушибы и от госпитализации отказался.

Губернатор добавил, что в результате происшествия повреждён автомобиль.

На место уже прибыли оперативные службы и следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая средства противовоздушной обороны на подлёте к Белгороду сбили беспилотник. Никто не пострадал.

Ранее в тот же день Гладков заявил, что в ночь на 24 мая в Белгородской области было зафиксировано большое количество атак беспилотников, при этом с большей частью средства противовоздушной обороны России справились.

В Грайворонском округе был поврежден газопровод, огнеборцы ликвидируют небольшой пожар. В течение суток специалисты намерены завершить восстановительные работы на объекте.

Несколько дней спустя очередную атаку беспилотника в Белгородской области зафиксировали в посёлке Майский. Новой целью дронов стало здание МВД, а именно отдела по вопросам миграции. На него беспилотник сбросил взрывное устройство.