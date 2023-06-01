Осло, 1 июня, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) не принял решений о гарантиях безопасности для Украины. Об этом 1 июня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран — членов альянса в Осло.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Дискуссия об этом продолжается», — сказал он в ответ на вопрос о гарантиях для Украины.

Столтенберг в очередной раз указал на то, что главным для Киева, по его убеждению, является «победа» в конфликте с Москвой, и добавил, что главным вопросом на саммите в Вильнюсе, скорее всего, будет поддержка Киева и расширение военной помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что коллективный Запад уже давно обсуждает вопрос о том, какими конкретно будут гарантии безопасности для Украины. Канцлер отметил, что западные страны всегда говорили о необходимости гарантий для будущего миропорядка по окончании конфликта. 23 мая во французском МИД заявили, что Франция с партнёрами по НАТО готовы заключить соглашение с Украиной о предоставлении гарантий безопасности.

Также ранее 1 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что на саммите альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, не должен обсуждаться вопрос о вступлении Украины. Он уточнил, что ведущую боевые действия страну нельзя принимать в НАТО.