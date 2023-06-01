Ногинск, Московская область, 1 июня, 2023, 17:08 — ИА Регнум. В Московской области огонь уничтожил боле трёх десятков транспортных средств. Об этом 1 июня сообщили в региональном МВД.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Уточняется, что инцидент произошёл в Ногинске. На огороженной парковке на улице Карякин Луг загорелись автобусы.

«Пожар был незамедлительно локализован. Причина устанавливается. Пострадавших нет», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В результате возгорания сгорели 35 транспортных средств. По данным mk.ru, это 20 автобусов и 15 микроавтобусов. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в Томской области сгорел вахтовый автобус с рабочими, строившими дорогу. Пожар в транспортном средстве вспыхнул на дороге в 20 км от села Усть-Тым. В вахтовке находились девять пассажиров, семь из них получили телесные повреждения. Госпитализация им не потребовалась.

В феврале пассажирский автобус сгорел в городе Соликамске (Пермский край). До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировали 15 человек, в том числе четырёх детей. В результате происшествия никто не пострадал.