Москва, 1 июня, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России получили от Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом в компании сообщили в четверг, 1 июня.

Mil.ru Фронтовые бомбардировщики Су-34

В официальном заявлении ОАК указала, что перед передачей Министерству обороны самолёты прошли комплекс всех необходимых испытаний.

«Эти красавцы были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. Су-34 обладает расширенными боевыми возможностями, позволяющими применять перспективные авиационные средства поражения», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что бомбардировщики способны поражать наземные и надводные цели на большей дальности, чем ранее, а также с увеличенной точностью бомбометания. В ОАК подчеркнули, что Су-34 играют важную роль в работе российской фронтовой авиации.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы Су-34 при выполнении боевых задач. Истребители-бомбардировщики патрулируют небо в любое время суток и при любой погоде, а лётчикам ставят задачи по обеспечению безопасности подразделений Вооружённых сил России. На видео показали вылет на задание и выполнение задачи на большой высоте.