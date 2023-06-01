Кишинёв, 1 июня, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО и ЕС дают гарантии безопасности, поэтому всем странам, которые граничат с Россией, нужно вступать в эти объединения. Это заявление он сделал 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Бульбоаке (Молдавия).

Kay Nietfeld/Global Look Press Владимир Зеленский

«Все страны, которые граничат Россией и не хотят быть атакованы Россией, должны объединиться с ЕС и НАТО. Альтернативы нет», — сказал политик.

Президент призвал оценить, что происходит в Белоруссии и Грузии. Он также заявил, что Украина уже готова вступить в Североатлантический альянс и только ждёт, когда её туда позовут.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по поводу стремления Украины вступить в альянс однозначно заявил, что этот вопрос не будут рассматривать, пока не завершится её конфликт с Россией. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тоже сообщил, что в НАТО пришли к общему мнению не вносить в повестку предстоящего саммита в Вильнюсе вопрос о принятия Украины.

Россия граничит с 16 государствами. Кроме некоторых бывших республик СССР, у неё общие границы с Китаем, Монголией, Северной Кореей, Финляндией, Норвегией, Польшей, а также есть морская граница с США.

28 мая 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что вхождение республики в Союзное государство с Россией позволило Минску получить доступ к ядерному оружию. Он также рекомендовал Казахстану укрепить отношения с Россией и присоединиться с союзу.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что при действующем правительстве в стране впервые не было войн после распада СССР. Он отметил, что этого удалось добиться благодаря балансу отношений с Россией. При этом экономическое сотрудничество с Россией благоприятно влияет на грузинскую экономику, рост ВВП республики за 2022 год превысил 10%.