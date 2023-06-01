Купянск, Украина, 1 июня, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Российские войска вплотную подошли к городу Купянску в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции

«Линия боевого соприкосновения практически вплотную к Купянску… левый берег Оскола под нашим контролем», — сказал он ТАСС.

Как уточнил Ганчев, многие украинские каналы уже не скрывают того факта, что ВС России вплотную подошли к городу и где-то были позиционные бои на улицах частного сектора Купянска.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 1 июня, что на купянском направлении ударами российской авиации и огнём артиллерии поражены подразделения украинских сил в районах населённых пунктов Тимковка и Берестовое. Как уточнил Конашенков, потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили до 45 военных.