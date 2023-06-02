Москва, 2 июня, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Остановка действия «зелёных карт» для российских автомобилистов на территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании ещё больше затруднит возможность путешествия россиян в эти страны и усилит действующие сейчас меры, которые позволяют пересекать границу этих государств только тем, у кого есть соответствующее гражданство или вид на жительство. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

С 1 июня «зелёные карты» — международный полис страхования автогражданской ответственности — российских автомобилистов прекратили действие в странах Евросоюза, а также в Швейцарии и Великобритании. Это значит, что для пересечения границ названных территорий и передвижения по ним на транспортных средствах с российскими номерами водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Россия ввела также обратные меры для водителей автомобилей с номерами, зарегистрированными в ЕС, Швейцарии и Великобритании.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что это произошло из-за санкционного давления на страну.

«Непонятно, зачем было ударять по простым автовладельцам, которым сильно усложнили возможность пересечения границы. Теперь россиянам, отправляющимся в указанные страны, придётся покупать автостраховку этих государств. Страховка стоит дорого и вообще не всегда доступна. Её будет не так-то просто оформить», — делится Шапарин.

Эксперт указал, что действие «зелёных карт» было удобно и упрощало процедуру передвижения по европейским странам не только простым путешественникам, но и дальнобойщикам. Международный полис страхования обеспечивал единство системы передвижения и позволял не заниматься оформлением множества документов. При этом Шапарин обращает внимание на тот факт, что последние события в мире значительно снизили спрос на автомобильные путешествия по Европе, поэтому отмена действия «зелёных карт» мало повлияет на автомобилистов из России, ЕС, Швейцарии и Великобритании.

«В последние годы в принципе было очень сложно путешествовать на автомобиле из-за пандемии коронавируса. Большого спроса на такие путешествия давно нет, потому что пересечь границу на автомобиле может лишь ограниченное число россиян, которые имеют иностранные паспорта или вид на жительство в данной стране», — отмечает эксперт.

Тем не менее Шапарин всё же выразил надежду на дальнейшее восстановление единых документов автострахования.

Система «зелёных карт» существует с 1951 года. Российский союз автостраховщиков (РСА) приняли в систему в 2008 году с переходным статусом. В 2015 году РСА получил полное членство. Для поездок в другие страны, где действует система, например в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию, российские «зеленые карты» продолжают действовать без ограничений.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в МИД России обратили внимание, что гражданам России стало почти невозможно получить разрешение на въезд в страны Евросоюза. Оформление многоразовых виз для россиян затруднено, а в некоторых государствах выдача разрешений полностью прекращена.