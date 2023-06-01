Минск, 1 июня, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что интенсивность учений у границ страны позволяет судить о готовности НАТО к полномасштабным боевым действиям в регионе. Об этом он сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в четверг, 1 июня.

Кадр из видео с канала: Телеканал ОНТ Александр Вольфович.

При этом Вольфович оценил обстановку в Европейском регионе как крупнейший после Второй мировой войны военно-политический кризис.

«Приходится констатировать, что текущая обстановка в мире находится в состоянии системного кризиса международных отношений. Человечество вступило в эпоху острого глобального противостояния, которое распространяется не только на военное, но и на другие измерения», — процитировал Вольфовича ТАСС.

Госсекретарь также отметил, что баланс сил в европейском регионе изменился, в том числе из-за вступления Финляндии в НАТО и втягиванием в него Швеции. Всё, о чём он сказал во время заседания, Вольфович назвал «негативными примерами нагнетания военной опасности».

Ранее ИА Регнум привело заявление издания Bild о том, что очередные военные учения НАТО под названием Air Defender 23 направлены на устрашение России. О планах на манёвры сообщалось ещё в 2018 году, но воплотили их в реальность лишь после начала российской спецоперации. Автор статьи убеждён, что это событие несомненно должно стать сигналом для президента России Владимира Путина. В газете ссылаются на главу штаба ВВС Германии Инго Герхартца, который заявил, что одна из задач учений — возможность проследить за быстротой реакции альянса на внешнюю опасность.