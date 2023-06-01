Москва, 1 июня, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В Москве умерла режиссёр документального кино Людмила Цветкова. Актрисе, почётному деятелю искусств Москвы было 79 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Артем Коротаев/ТАСС Людмила Цветкова

«Прощание состоится 2 июня в 11:00 в конференц-зале Центрального дома кинематографистов», ― говорится в сообщении союза.

О причинах смерти режиссёра не сообщается.

В 1967 году Цветкова окончила Театральное училище имени М. С. Щепкина, но карьеру начала в кино как актриса. В 1965 году она дебютировала на большом экране, сыграв в фильме «Три времени года». Актриса также снялась в таких фильмах, как «Гараж», «Афоня», «Ирония судьбы», «Красная палатка» и многих других. Всего она сыграла более 40 ролей в картинах Эльдара Рязанова, Петра Тодоровского, Марлена Хуциева, Георгия Данелии и других режиссёров.

В качестве режиссёра Цветкова начала работать в 1996 году. За это время она создала свыше 20 документальных лент. В том числе «Истинный дар», «Афганцы», «Куда летят журавли, «Одержимые», «Брыкин бор», «Лесной колокольчик», «Красота живет здесь».

В 2006 году Цветкову наградили благодарностью президента России, почётным знаком Росзарубежцентра при МИД России «За вклад в дело дружбы».

Режиссёр документального кино, актриса, почётный член Российской Академии художеств, академик Евразийской Академии телевидения и радио, почётный деятель искусств Москвы, отличник кинематографии Людмила Цветкова также вела обширную общественную работу. С 2008 года она была президентом Ассоциации военного историко-патриотического фильма Союза кинематографистов России.