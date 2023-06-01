Херсон, 1 июня, 2023, 16:28 — ИА Регнум. В Херсонской области пресекли несколько попыток спецслужб Украины через подставные организации выкрасть детей, чтобы доставить их в Киев, сообщил 1 июня в Telegram-канале врио губернатора области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Наши оперативники пресекли уже несколько попыток заезжих «волонтёрок» оформить опекунство над детьми, оставшимися без родительского попечения, а затем через третьи страны доставить их в Киев», — говорится в сообщении.

Как уточнил, Сальдо, цель таких попыток — самая примитивная пропаганда. Дети, которых спасли от вывоза в Киев, рассказали, что там они должны были дать лживое интервью, очерняющее жизнь в России.

Врио губернатора подчеркнул, что все попытки киевских экстремистов использовать детей в своих грязных играх будут и дальше жёстко пресекаться.

Как сообщало 1 июня ИА Регнум, украинские силы в День защиты детей, около 11:45 нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке с правого берега Днепра. Один мирный житель 70 лет погиб, есть раненые. Прилёт снарядов ВСУ зафиксировали по адресу ул. Карла Маркса, 77, также разрушены три частных дома на ул. Гидростроителей. Также за минувшие сутки ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам: Голая Пристань, Крынки, Корсунка, Саги, Васильевка, Казачьи Лагери.