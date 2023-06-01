Тамбов, 1 июня, 2023, 16:27 — ИА Регнум. 1 июня, в День защиты детей, депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили областной специализированный Дом ребёнка. Гости поздравили коллектив учреждения и его подопечных с праздником и, конечно же, подарили подарки — игрушки, манежи, батут, фрукты. Депутаты традиционно навещают по праздникам подшефное учреждение, стараются порадовать проживающих здесь малышей, узнают, требуется ли какая-то помощь.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили областной специализированный Дом ребёнка

Пресс-служба Тамбовской областной думы Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили областной специализированный Дом ребёнка

Пресс-служба Тамбовской областной думы Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили областной специализированный Дом ребёнка

Как отметил Евгений Матушкин, уже двенадцать лет длится дружба регионального парламента и его подшефного учреждения, сотрудники которого окружают любовью и заботой детей, по воле судьбы оставшихся без родительского тепла и ласки.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили областной специализированный Дом ребёнка

Сейчас в Доме ребенка находятся 22 малыша. Буквально на днях четверо из них обретут семью.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили областной специализированный Дом ребёнка

Пресс-служба Тамбовской областной думы Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили областной специализированный Дом ребёнка

«Очень тепло становится на душе, когда узнаёшь, что у еще одного малыша появились мама и папа, — рассказал Евгений Матушкин. — В Доме ребенка трудятся необыкновенно чуткие и отзывчивые люди, которые многое делают для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Спасибо вам за это! Поздравляю всех с Днём защиты детей! Очень хочется пожелать, чтобы у каждого ребенка была любящая семья, чтобы детство у всех ребятишек было беззаботным и радостным, чтобы каждый ребенок был здоровым и счастливым. И в наших силах этому всячески помогать и способствовать!».

Пресс-служба Тамбовской областной думы Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили областной специализированный Дом ребёнка

Пресс-служба Тамбовской областной думы Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили областной специализированный Дом ребёнка

В свою очередь, сотрудники Дома ребенка поблагодарили депутатов за внимание и заботу.