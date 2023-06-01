Москва, 1 июня, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Секретный план НАТО на случай войны с Россией ни в коем случае нельзя считать каким-то рутинным документом — напротив, это признак того, что альянс переходит от фазы прокси-войны с Москвой ко всё более реальному вовлечению в конфликт. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 июня заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, налицо ситуация, когда происходит существенная эскалация конфликтности со стороны НАТО и прежде всего США, которые взяли курс на усиление напряжённости в отношениях с Россией.

«По сути они переходят от фазы прокси-войны, при которой страны НАТО не участвуют в конфликте напрямую, ко всё более и более реальному вовлечению в конфликт. Мы это видим постоянно», — сказал Шаповалов.

Однако, по его словам, следует учитывать, что НАТО — это неоднородный организм. Там есть один участник — США, который имеет право голоса и принимает решения, а все остальные — «подвластные территории».

«Поэтому они будут брать под козырёк и выполнять решения Вашингтона. Другое дело, что кто-то будет выполнять их с рвением, а кто-то попытается саботировать», — сказал политолог.

К числу стран, которые готовы с энтузиазмом ввязаться в усиление конфликта с Россией, политолог отнёс Польшу, страны Прибалтики, Чехию и Финляндию.

«Но есть страны, стоящие на другой позиции. Это Франция, Испания, Португалия, Италия. Несмотря на жёсткую антироссийскую политику, они плетутся в хвосте данного курса», — объяснил эксперт.

Отдельно он отметил Венгрию и Турцию. Как полагает Шаповалов, первая старается всячески воспрепятствовать её вовлечению в конфликт с Россией, а вторая просто игнорирует эти процессы и проводит самостоятельную (насколько это возможно) политику.

Ранее о существовании секретного плана НАТО на случай военного столкновения с Россией сообщил обозреватель Йан Дэвис в статье для Responsible Statecraft. По его данным, на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе участникам данного военного блока предложат одобрить «тысячестраничный план», содержащий массу подробностей о том, как будет действовать НАТО в ситуации прямого столкновения с Россией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в рабочих документах НАТО РФ всегда фигурировала как противник, в отношении которого разрабатывались планы противодействия. Кроме того, он констатировал, что степень вовлечённости НАТО в конфликт на Украине существенно растёт.