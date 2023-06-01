Вашингтон, 1 июня, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Телеканал Newsmax показал в эфире 1 июня кадры обрушения жилого дома в американском штате Айова, сообщая об атаке украинских беспилотников на Москву.

Кадр из видео с Телеграм — канала Телеканал Newsmax показал в эфире 1 июня кадры обрушения жилого дома в американском штате Айова

«Этим утром в Москве — городе с населением 21 миллион человек перед рассветом произошла атака», — заявила ведущая во время показа видеозаписи с обрушения здания в США.

Она также добавила, что дронам якобы удалось таким образом поразить несколько зданий в российской столице.

На самом деле показанный американским телеканалом шестиэтажный жилой дом находится в Айове и несколько дней назад обрушился. Некоторые из проживавших в нём людей до сих пор числятся как пропавшие без вести.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, комментируя атаки Киева на российскую территорию, включая атаку дронов на Москву, что Киев таким образом «реализует своё право на защиту». Он заверил, что позиция альянса по этому вопросу долгое время остаётся незыблемой.

Атака украинских дронов произошла утром 31 мая. Беспилотники упали на жилые дома на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте в Москве и на улице Атласова в Новой Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что здания в результате этого получили незначительные повреждения.

Позднее в Минобороны России уточнили, что в атаке задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».