Минск, 1 июня, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что созданные в рамках зерновой сделки коридоры для вывоза сырья с Украины используются не по назначению. Он пояснил, что на самом деле происходит, на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ 1 июня в Минске.

Алексей Дружинин/ТАСС Глава ФСБ РФ Александр Бортников

«Зерновые коридоры, созданные в рамках черноморской инициативы, используются для прикрытия атак на российское побережье», — процитировал Бортникова ТАСС.

Зерновую сделку сроком на 120 дней согласовали в июле 2022 года и несколько раз продлевали. Она состоит из двух соглашений, одно из которых регулирует вывоз украинского зерна, второе — доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В марте 2023 года украинский вице-премьер Александр Кубраков заявил, что действие сделки продлили на 120 дней, но в МИД России настаивали, что только на 60, при этом Москва неоднократно указывала, что её условия по сделке не выполняются.

ИА Регнум сообщало, что 17 мая МИД России подтвердил продление зерновой сделки на два месяца с требованием устранить перекосы в её выполнении. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, принципиальные оценки договорённостей 2022 года не изменились, поэтому перекосы необходимо максимально быстро устранить. О дальнейшей судьбе зернового соглашения рассказал по итогам визита в Кению министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что если всё останется так, как есть сейчас, то придётся говорить о том, что зерновая сделка больше не работает.