Осло, 1 июня, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты вместе с союзниками по НАТО планируют предоставить Киеву новый пакет помощи к саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Осло.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«К проведению следующего саммита лидеров в Вильнюсе мы и наши друзья рассчитываем выделить очень мощный пакет как политической, так и материальной помощи», — сказал Блинкен.

Предстоящий саммит НАТО пройдёт 11–12 июля.

По информации Financial Times, приглашённый в Вильнюс на саммит украинский президент Владимир Зеленский не собирается приезжать, если не будет уверен в том, что Украине предоставят дорожную карту по вступлению в альянс. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее отметил, что вступление страны в военный блок не будут рассматривать до завершения конфликта с Россией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что на саммите в Вильнюсе даже не внесут в повестку вопрос о вступлении Украины в НАТО. Он призвал не обманывать по этому поводу украинских граждан, не создавать у них иллюзий, которые никогда не сбудутся.

Как сообщало ИА Регнум, США 31 мая объявили, что выделят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и систем противовоздушной обороны Avenger. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Всего объём военной помощи США Украине в период правления Байдена составил 38,3 миллиарда долларов, а с начала спецоперации в феврале 2022 года — 37,6 миллиарда.