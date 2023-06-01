Осло, 1 июня, 2023, 16:07 — ИА Регнум. На саммите Североатлантического альянса, который состоится в июле в Вильнюсе, не должно быть обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО. Об этом 1 июня заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания министров иностранных дел стран блока в Осло.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Присоединение воюющей страны к НАТО не может появиться на повестке дня. Я думаю, что в закрытом кругу есть согласие по поводу того, что воюющую страну нельзя принимать в НАТО», — сказал он.

Сийярто также призвал не обманывать жителей Украины и не назначать какие-либо сроки вступления в альянс находящейся в состоянии войны страны, так как, по его мнению, нельзя создавать иллюзии, которые не исполнятся никогда.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в альянс до завершения военного конфликта с Россией не рассматривается. Он добавил, что на саммите в Вильнюсе будут приняты решения, которые приблизят Украину к вхождению в блок. Он повторил, что на данный момент главной задачей НАТО является победа Украины в военном конфликте с Россией.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес также указывал, что в данный момент вступление Украины в НАТО невозможно. Глава оборонного ведомства добавлял, что вначале Киеву для «приближения» к натовским стандартам необходима «дорожная карта» для увеличения военного потенциала.