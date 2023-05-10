Москва, 1 июня, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Западные страны неприкрыто поддерживают политику властей Украины, направленную на физическое устранение этнических русских. Об этом 1 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст комментария опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

MFA Russia/Global Look Press Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«[Запад] молчаливо кивает, когда украинские функционеры обещают истреблять население Крыма. Теперь же западники сами стали прямо говорить об уничтожении гражданского населения в России», ― подчеркнула дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что неонацистские настроения и стремление способствовать эскалации украинского конфликта сильны сегодня в Европе как никогда. Однако, подчеркнула Захарова, горькие плоды бездумной эскалации конфликта на Украине будут в итоге пожинать не американцы, а слепо следующие в русле их политики европейцы.

Дипломат напомнила, что США продолжают активно поставлять вооружение Украине. Однако, продвигая любого рода «танковые» или «истребительные» коалиции, Вашингтон заботится в первую очередь о расширении собственного присутствия на европейском рынке вооружений, указала Захарова.

«Как бы коллективный Запад ни старался вооружать ВСУ и нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, эти попытки обречены на провал», ― констатировала представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News в ответ на заявление журналиста о том, что спецслужбы США признали власти Украины причастными к теракту, в результате которого погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья, заявил, что Украина продолжит нападать на русских по всему миру. Он подчеркнул, что Киев будет это делать до полной победы Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие высказывания чудовищными и констатировал, что эти заявления ― очередное подтверждение того, что проведение специальной военной операции было необходимым.

Мария Захарова расценила подобные заявления Буданова как терроризм. Она подчеркнула, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины публично признал причастность Киева к покушению на медийных личностей в России.

При этом от Запада не последовало реакции на слова Буданова об убийстве русских, которая соответствовала бы чудовищности его заявления. В ответе представителя госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов слово «осуждение» не прозвучало.