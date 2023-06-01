Кейптаун, 1 июня, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Кейптауне (ЮАР) подтвердил, что Эр-Рияд поддерживает все усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине. Это заявление 1 июня распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Эр-Рияд

«Его высочество подтвердил позицию королевства в поддержку всех региональных и международных усилий, направленных на поиск политического решения (российско-украинского) кризиса», — говорится в сообщении.

В саудовском МИД добавили, что стороны также обсудили наиболее важные вопросы, касающиеся взаимодействия в рамках БРИКС. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы сотрудничества между двумя государствами, пути их укрепления и развития, обсудили двустороннюю и многостороннюю работу по ряду актуальных вопросов.

Лавров прибыл в ЮАР 31 мая. В течение 1 и 2 июня он примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя взаимодействие между Москвой и Эр-Риядом, сказал, что между странами сложились рабочие отношения, основанные на взаимном доверии и понимании.

Глава МВД Владимир Колокольцев после визита в Эр-Рияд заявил, что Россию и Саудовскую Аравию многое объединяет, так как в обеих странах заботятся о сохранении традиционных ценностей. В королевстве так же, как и в России, против навязывания специфических западных ценностей.