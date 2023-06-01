Киев, 1 июня, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что командование приостановило продвижение на артёмовском направлении. Об этом он сообщил в комментарии изданию «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский

Как сказал Сырский, командование направило внимание на восстановление боеспособности частей.

«В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено», — сообщил командующий.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп на александро-артёмовском и авдеевском направлениях. Российские артиллеристы нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского и по складам с боеприпасами в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки.

Министерство обороны России объявило 21 мая о взятии под полный контроль Артёмовска российскими силами. Операция по освобождению города началась 8 октября 2022 года и продлилась 224 дня.