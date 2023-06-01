Сырский признал приостановку продвижения ВСУ на артёмовском направлении
Командующий ВСУ Сырский признал приостановку продвижения сил на флангах на артёмовском направлении
Киев, 1 июня, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что командование приостановило продвижение на артёмовском направлении. Об этом он сообщил в комментарии изданию «Украинская правда».
Как сказал Сырский, командование направило внимание на восстановление боеспособности частей.
«В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено», — сообщил командующий.
Как сообщало ИА Регнум, 29 мая начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп на александро-артёмовском и авдеевском направлениях. Российские артиллеристы нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского и по складам с боеприпасами в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки.
Министерство обороны России объявило 21 мая о взятии под полный контроль Артёмовска российскими силами. Операция по освобождению города началась 8 октября 2022 года и продлилась 224 дня.