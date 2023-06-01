Минск, 1 июня, 2023, 16:03 — ИА Регнум. В Совбезе Белоруссии объяснили размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) России на территории республики. Как заявил 1 июня госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, это не более, чем мера реагирования на недружественные шаги Запада.

Аляксандр Вальфовіч. Кадр из видео: Информационное агенство БелТА Александр Вольфович

Во время заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ он пояснил, что в рамках своих действий Белоруссия в первую очередь контактирует с Россией как со стратегическим партнёром, но также и с коллегами по Договору о коллективной безопасности и СНГ.

«Отсюда и решение о размещении тактического ядерного оружия на территории нашей страны. Это, к сожалению, вынужденный шаг, призванный остудить горячие головы западных политиков», — процитировал Вольфовича ТАСС.

Ранее ИА Регнум сообщало о размещении нестратегического ядерного оружия России на территории Белоруссии. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что вооружение не передается во владение Минска, и контроль над ним, в том числе решение о применении, остается за Москвой. При этом он отметил, что также могут принять дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства. Перед этим Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы по размещению ядерного оружия в Белоруссии.

Президент России Владимир Путин заявил 25 марта, что российская сторона по просьбе Белоруссии разместит в республике ТЯО, как это давно делают США на территории своих союзников. Российский лидер отметил, что на 1 июля запланировано завершение строительства хранилища для ядерного оружия на белорусской территории.