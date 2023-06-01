Москва, 1 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что Дед Мороз главнее его. Глава государства заявил об этом 1 июня на встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Владимир Гердо/ТАСС Дед Мороз

«Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берёт свое начало от добрых дел. А мы все люди грешные, и нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, стране», — сказал Путин в ответ на вопрос мальчика о том, считает ли он себя главнее Деда Мороза.

Российский лидер отметил, что на своём пути людям необходимо преодолевать неизбежные трудности, так как в противном случае невозможно добиться успехов, и добавил, что это касается как взрослых, так и маленьких жителей России.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря 2022 года Путин утвердительно ответил на вопрос о том, верит ли он в Деда Мороза. Президент подчеркнул, что все нормальные приличные люди «должны верить в Дедушку Мороза».

Также 23 декабря глава государства, узнав, что на сказочного персонажа из Великого Устюга подали в суд, заявил о своей готовности стать адвокатом Деда Мороза. Путин напомнил, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам.