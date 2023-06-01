Москва, 1 июня, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск решил передать свои личные накопления в помощь жителям Артемовска (украинское название — Бахмут), перебравшимся в другие регионы России. Именно этот город в ДНР, который в мае после продолжительных боёв освободили российские войска, был за рубежом особенно на слуху.

Benhur Arcayan Папа Римский Франциск

Глава Римско-католической церкви, ранее неоднократно предлагавший посредническую помощь для переговоров между Москвой и Киевом и даже обвиняемый на Западе в симпатиях к России, пожертвует беженцам 10 тысяч евро.

«Понтифик — монах, который живёт на содержании Ватикана, к тому же, будучи иезуитом, он всегда вёл очень аскетичный образ жизни и сейчас жертвует из личных сбережений. Теперь надо заниматься технической стороной вопроса — возможно, на эти средства закупят что-то из необходимых вещей», — рассказал ИА Регнум поддерживающий переписку с Папой глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Саму гуманитарную акцию предварительно намерены приурочить к 29 июня, когда католики отмечают День святых апостолов Петра и Павла.

Ещё в марте, когда бои за Артёмовск продолжались, ИА Регнум рассказало, как бойцы штурмовых подразделений и спасатели ДНР привезли в пункт временного размещения 73 человека из города. Беженцы пообщались с журналистами и рассказали, через что им прошлось пройти. По словам одного из местных жителей, украинские снаряды дважды попадали в его дом.

«Немецкие фашисты такого не делали, какое делали с нами! Мы постоянно под обстрелами, выйти со двора было невозможно, их обстреливали снайперы. Там, где я жил, украинских батальонов практически не было, были иностранные наёмники. Я лично слышал, как они разговаривали на английском, когда перебегали с одной стороны на другую. У нас не было ни связи, ни воды, они нам не давали ничего — мы жили, как бомжи в подвалах. Я лично скажу, что Украина — это яма. И Зеленскому могу передать: за тобой тоже придёт Россия», — сказал мужчина.

С апреля все жители Артёмовска сидели без света и воды.