Москва, 1 июня, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Решение депутата Дмитрия Хубезова («Единая Россия») уйти с должности главы комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы отправиться в зону СВО, заслуживает восхищения. Об этом на брифинге 1 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Фадеичев/ТАСС Депутат Дмитрий Хубезов

«Честно говоря, я первый раз об этом слышу», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, знают ли об этом решении в Кремле.

Он добавил, что кто-то может оказать помощь упаковкой лекарств, а кто-то загрузить машину — и тот, и другой заслуживает восхищения.

Журналисты также спросили Пескова о его сыне, который ушёл в зону СВО. Пресс-секретарь президента ответил, что про сына говорить не хочет. Его личное дело, пояснил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе партии «Единая Россия» 31 мая заявили, что Дмитрий Хубезов решил уйти в отставку. Своё решение он объяснил тем, что часто отсутствует, так как ездит в зону СВО. Уточняется, что глава комитета ушёл с поста ряди работы в прифронтовых госпиталях. Известно, что Хубезов с начала мобилизации решил стать добровольцем, работая в военных и прифронтовых госпиталях, а также курируя медиков-волонтёров.

В зоне спецоперации выполняют боевые задачи и другие депутаты Госдумы, в том числе Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.

В апреле 2023 года Песков заявил, что гордится старшим сыном Николаем, который служил в зоне проведения специальной военной операции. В ходе марафона «Знание» пресс-секретарь рассказал, что очень нервничал из-за решения сына участвовать в СВО.