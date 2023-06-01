Донецк, 1 июня, 2023, 18:43 — ИА Регнум. В предварительном голосовании «Единой России» участвовали 3,17 миллиона человек. Процедура прошла в 55 регионах, где осенью состоятся 183 избирательные кампании.

Иван Шилов ИА REGNUM «Единая Россия»

Как уточнил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии, на этот раз голосование было электронным, кроме новых регионов, где по известным причинам использовалась смешанная форма.

«Приоритетом была безопасность избирателей», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак напомнил, что на предварительное голосование были зарегистрированы 15,5 тысячи кандидатов, из которых 28% — молодые люди в возрасте до 35 лет. По его словам, в результате в праймериз выиграли 18 активистов «Молодой гвардии «Единой России», многие из которых одержали победу в конкурентной борьбе с сильными и известными в регионах политиками.

«Все победители-молодогвардейцы активно участвуют в волонтерской миссии в Донбассе. И такой результат является признанием обществом важности их миссии», — подчеркнул он.

Отмечается, что больше 150 кандидатов участвовали или участвуют в СВО. По словам Турчака, все они показали хорошие результаты.

«Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур», — подчеркнул он.

Секретарь генсовета также сообщил, что 44% кандидатов предварительного голосования — женщины. Более половины — беспартийные. Если обратить внимание на распределение по профессиональным средам, уточнил Турчак, то 14% — это действующие депутаты, по 12% — у представителей сферы образования и государственного и муниципального управления, по 6% — у представителей сферы культуры и общественных организаций.

Отдельно Турчак выделил участников кадрового проекта «ПолитСтарт». Он остановился и на предварительном голосовании в новых регионах, где в процедуре участвовали 466 тысяч человек. Из них почти половина — жители ДНР.

Как сообщает сайт партии ER. RU, в завершение Дмитрий Медведев отметил, что победители предварительного голосования имеют преимущество перед оппонентами — они раньше заручились поддержкой россиян.

Напомним, электронное предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая 2023 года по максимально открытой модели. Голосовать могли все зарегистрированные на территории избиратели.