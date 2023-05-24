Донецк, 1 июня, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Военные сапёры уже частично очистили Артёмовск Донецкой Народной Республики (ДНР) от снарядов, однако для полного разминирования города потребуется не один месяц. Об этом 1 июня в кулуарах форсайт-форума «Какая Украина нам нужна?» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

ТАСС Артемовск. Военнослужащий ЧВК «Вагнер» у жилого дома, разрушенного в результате боевых действий

«Думаю, месяцы потребуются, чтобы провести полное разминирование города», ― подчеркнул врио главы региона.

После военных действий в городе, по словам Пушилина, осталось очень много неразорвавшихся снарядов. Также предстоит очистить Артёмовск от взрывных устройств, которые украинские военные оставляли в виде ловушек. По его словам, сапёрам предстоит много работы.

Пушилин добавил, что решения по разминированию наиболее важных объектов, таких как, например, объекты энергетики и линии электропередачи, будут принимать в межведомственном штабе, который уже начал работу.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы полностью установили контроль над Артёмовском 20 мая.

Из-за интенсивных боёв в городе осталось много неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов. 22 мая Пушилин заявил, что в Артёмовске после освобождения началось предварительное разминирование. Российские силы проверяют здания на наличие взрывоопасных предметов. По его словам, первоочередной задачей является проверка мест, в которых могут оставаться гражданские лица.

Врио главы ДНР отметил, что важно провести полное, тщательное разминирование. С учётом масштабов боевых действий, которые проходили в городе, это будет очень кропотливая и сложная работа, указал он.