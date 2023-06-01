Москва, 1 июня, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Когда канцлер Германии Олаф Шольц заявляет о том, что страны Запада обсуждают, какие гарантии безопасности они могли бы предложить Украине, он занимается своим обычным политиканством и пытается создать видимость того, что борется за мир. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 июня заявил бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, договориться о таких гарантиях было бы крайне сложно, и поэтому слова Шольца не следует воспринимать всерьёз.

«О гарантиях надо было говорить тогда, когда Россия предлагала эти гарантии. А именно гарантии невступления Украины в НАТО и Европейский союз. Создание на Украине буферной зоны, чтобы дать срок выровнять все политические процессы. Никто иных гарантий дать не может», — сказал Гердт.

Как полагает бывший депутат, если эти вполне закономерные условия России не будут выполнены, то всё это «просто трёп».

«Просто политиканство, на которое наш канцлер очень горазд, — посетовал Гердт. — Если есть разговоры о гарантиях, то озвучь их. И тогда начнётся диалог, начнётся процесс. В противном случае это просто наведение тумана, чтобы продолжить разрушение украинской государственности и народа. Это самая главная цель».

Более того, по мнению Гердта, на Западе нет никакой дискуссии о гарантиях безопасности Украины.

«В противном случае её было бы и слышно, и видно, — убежден политик. — Когда начались переговоры в Турции о прекращении конфликта, то можно и нужно было говорить о гарантиях. Инициатива России была, но с нашей стороны не было ничего. О каких гарантиях они могут говорить, если условия поставлены и требования высказаны? И если вы говорите о гарантиях, то надо говорить о конкретных мероприятиях, которые можно обсуждать за столом переговоров. Но ничего нигде не слышно и не видно. Кроме пустого звона».

По словам Гердта, цель риторики, которой занимается Шольц, одна — затянуть процесс урегулирования и создать видимость борьбы за мир.

Ранее канцлер ФРГ зверил, что государства коллективного Запада уже давно обсуждают, какими конкретно будут гарантии безопасности для Украины. По его словам, в настоящее время эти страны вносят «вклад в поддержку Украины», но всегда говорили о том, что «для миропорядка» после завершения конфликта необходимо дать гарантии. Однако, что конкретно обсуждают коллеги Шольца, и близко ли их диалог к какому-то консенсусу, канцлер не уточнил. Умолчал он и о том, по какой причине, данная дискуссия внутри западного сообщества длится так долго.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко, заявил ИА Регнум, что ни одна из европейских стран не решится гарантировать безопасность Украины, если этого же не сделают США. При этом на Западе среди реалистично настроенных политиков есть те, кто понимает, что вернуть ситуацию к тому, что было до 24 февраля 2022 года, невозможно. С другой стороны, есть и радикалы, которые мечтают о границах образца 1991 года. Впрочем, эта точка зрения среди серьёзных политиков не очень популярна. Более того, ни одно из государств ЕС не готово жертвовать своей безопасностью ради Украины.