Херсон, 1 июня, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие 3,17 миллиона человек. Процедура состоялась в 55 субъектах РФ, где осенью пройдут 183 избирательные кампании.

Иван Шилов ИА REGNUM «Единая Россия»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании генсовета рассказал, что голосование проходило в электронном формате, кроме новых российских регионов. Там по понятным причинам применили смешанный формат участия.

«Приоритетом была безопасность избирателей», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как отметил секретарь генсовета Андрей Турчак, на предварительное голосование были зарегистрированы 15,5 тысяч кандидатов, из которых 28% — люди в возрасте до 35 лет. Он уточнил, что среди победителей голосования оказались 18 волонтеров «Молодой Гвардии Единой России», многие из которых обошли известных в регионах политиков.

«Все победители-молодогвардейцы активно участвуют в волонтерской миссии в Донбассе. И такой результат является признанием общества важности их миссии», — подчеркнул он.

Среди кандидатов на голосовании было более 150 человек, которые участвовали или продолжают участвовать в СВО. Как отметил Турчак, все они показали хорошие результаты, некоторые из них находятся на передовой — партия каждому поможет с прохождением всех последующих выборных процедур.

Он также сообщил, что 44% кандидатов голосования — женщины. Более половины — беспартийные.

«Если смотреть разбивку по профессиональным средам: 14% — действующие депутаты, по 12% — у представителей сферы образования и государственного и муниципального управления, по 6% — у представителей сферы культуры и общественных организаций», — отметил Андрей Турчак.

Отдельно он выделил участников кадрового проекта «ПолитСтарт».

Турчак остановился и на голосовании в новых регионах, где в процедуре участвовали 466 тысяч человек. Из них почти половина — жители ДНР.

Как сообщает сайт партии ER. RU, Дмитрий Медведев также отметил, что победители голосования имеют преимущество перед оппонентами — они раньше заручились поддержкой граждан.

Напомним, электронное предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая 2023 года по максимально открытой модели: голосовать могли все зарегистрированные на территории избиратели.