Москва, 1 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал огромной честью и удовольствием жить в России. Об этом он заявил 1 июня в ходе беседы с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин в Тыве

«Это огромная честь и удовольствие — жить в нашей стране, а тем более пользоваться предоставленной людьми возможностью заниматься тем, чем я занимаюсь вместе со своими коллегами, — решать проблемы, перед которыми стоит страна», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что это необходимо делать, чтобы обеспечить безусловное развитие и будущее России.

Ранее во время встречи с семьями Путин также выразил уверенность в победе России в специальной военной операции. Он заявил, что в этом нет никаких сомнений, так как Россия защищает свои земли, своих людей и свои ценности. Глава государства подчеркнул, что Россия после победы станет гарантом мира и безопасности для всех народов.

Российский лидер ранее также напоминал, что боевые действия на Украине начались задолго до СВО, когда Киев развязал их против мирных жителей Донбасса в 2014 году.