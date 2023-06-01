Луганск, 1 июня, 2023, 16:21 — ИА Регнум. 3,17 млн человек приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». Его провели в 55 регионах РФ, где осенью пройдут 183 избирательные кампании.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

На заседании генсовета партии лидер ЕР Дмитрий Медведев отметил, что в новых регионах предварительного голосование было проведено в смешанном формате. В остальных регионах оно прошло исключительно в электронном виде.

В свою очередь, секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал, что на предварительное голосование зарегистрировались 15 500 кандидатов. 28% из них — люди в возрасте до 35 лет.

18 активистов «Молодой гвардии «Единой России» стали победителями предварительного голосования. Примечательно, что многие боролись с известными в своих регионах политиками и обошли их. Все победители-молодогвардейцы активно участвуют в волонтёрской миссии в Донбассе. Праймериз показывает, что общество осознаёт важность их миссии.

Более 150 участников предварительного голосования участвовали в спецоперации. Все они показали хорошие результаты. По словам Турчака, некоторые из победителей предварительного голосования и сейчас находятся на передовой, всем им партия окажет помощь в последующих выборных процедурах.

44% участвовавших в предварительном голосовании кандидатов — женщины, свыше половины — беспартийные. Более детальное углубление статистики показывает, что 14% участников голосования — действующие депутаты, по 12% — представители сферы государственного и муниципального управления и сферы образования, по 6% — у представителей сферы культуры и общественных организаций.

В финальной части заседания Медведев отметил, что у победителей предварительного голосования есть преимущество перед оппонентами, так как они раньше заручились поддержкой граждан.

Партийный сайт ER. RU напоминает, что предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая. Мероприятие проводили по открытой модели, позволяющей голосовать всем зарегистрированным на данной территории избирателям. В новых субъектах РФ голосование проводили в смешанном формате — не только в онлайн-формате, но и лично.