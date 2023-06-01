Харьков, Украина, 1 июня, 2023, 15:24 — ИА Регнум. В результате взрывов в Харькове получил повреждения один из промышленных объектов. Об этом 1 июня сообщил мэр города Игорь Терехов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

По словам Терехова, взрывы прогремели на одном из промышленных объектов в городе, в результате чего на нём есть разрушения.

При этом мэр не уточнил, на каком именно объекте прогремели взрывы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Терехов заявил о нескольких взрывах в Харькове. Он уточнил, что их зафиксировали в Индустриальном районе города.

Утром 1 июня в нескольких регионах Украины объявили режим воздушной тревоги. Тревожные сирены включили в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Также воздушную тревогу объявили на временно оккупированной киевским режимом части Запорожской области.