Мэр Харькова сообщил о повреждениях после взрывов
Мэр Харькова Терехов: из-за взрывов получил повреждения промышленный объект
Харьков, Украина, 1 июня, 2023, 15:24 — ИА Регнум. В результате взрывов в Харькове получил повреждения один из промышленных объектов. Об этом 1 июня сообщил мэр города Игорь Терехов в своём Telegram-канале.
По словам Терехова, взрывы прогремели на одном из промышленных объектов в городе, в результате чего на нём есть разрушения.
При этом мэр не уточнил, на каком именно объекте прогремели взрывы.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Терехов заявил о нескольких взрывах в Харькове. Он уточнил, что их зафиксировали в Индустриальном районе города.
Утром 1 июня в нескольких регионах Украины объявили режим воздушной тревоги. Тревожные сирены включили в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Также воздушную тревогу объявили на временно оккупированной киевским режимом части Запорожской области.