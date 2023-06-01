Мелитополь, 1 июня, 2023, 15:20 — ИА Регнум. В предварительном голосовании партии «Единая Россия» приняли участие порядка 3,17 млн россиян. Процедура проходила в 55 субъектах РФ, в которых осенью 2023 года состоятся 183 избирательные кампании.

Дарья Драй, ИА REGNUM «Единая Россия»

Предварительное голосование проходило в электронном виде. Смешанный формат участия был предусмотрен только для населения присоединенных регионов. Об этом сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев в рамках заседания генерального совета партии. Он подчеркнул, что приоритетом процедуры стала безопасность избирателей.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, регистрацию на голосование прошли 15 500 кандидатов, из них 28% — россияне моложе 35 лет.

По итогам предварительного голосования лидерами стали 18 активистов движения МГЕР. Многие победили в конкурентной борьбе с сильными и известными политиками регионального уровня. Все победившие активисты «Молодой гвардии» являются участниками волонтерской миссии в Донбассе, и такой результат говорит о том, что эта миссия крайне важна в глазах общественности.

Количество участников спецоперации на предварительном голосовании превысило 150 человек. Каждый из них продемонстрировал хорошие результаты. Турчак отметил, что некоторые победители сейчас находятся в зоне СВО. Каждому из них ЕР окажет поддержку с прохождением всех дальнейших процедур выборов.

Также секретарь генсовета партии отметил, что 44% кандидатов предварительного голосования — представительницы женской части населения, а более 50% являются беспартийными.

14% кандидатов — действующие депутаты, 12% являются представителями образовательной сферы и столько же государственного и муниципального управления. Доли представителей сферы культуры и общественных организаций составляют по 6%.

Отдельно Андрей Турчак отметил участников проекта «ПолитСтарт» и рассказал детали процедуры в четырех присоединенных регионах, где проголосовали 466 000 человек. Среди проголосовавших 50% — жители Донецкой Народной Республики.

Победители предварительного голосования обладают важным преимуществом по сравнению со своими оппонентами — у них уже есть поддержка со стороны населения, подытожил Дмитрий Медведев.

Как сообщает сайт ER. RU, электронное предварительное голосование состоялось 22–28 мая. Модель процедуры отличалась предельной открытостью. Принять участие в голосовании могли все избиратели, зарегистрированные на территории. В присоединенных субъектах процедура проходила в смешанном формате — очно и дистанционно.