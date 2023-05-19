Москва, 1 июня, 2023, 15:15 — ИА Регнум. России и Саудовской Аравии удалось выстроить конструктивные отношения. Об этом 1 июня журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о взаимодействии между Москвой и Эр-Риядом в контексте предстоящей встречи в формате ОПЕК+ в Вене.

Kremlin.ru Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

«Конструктивные, основанные на взаимном понимании, взаимном уважении, взаимном доверии, и очень рабочие», ― пояснил официальный представитель Кремля.

Члены стан ОПЕК+ встретятся в Вене 4 июня, чтобы принять решение о своих дальнейших действиях.

Как сообщало ИА Регнум, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что Россия и Саудовская Аравия не приемлют попытки навязывания странам западных ценностей и считают важным сохранение традиций. По его словам, обе страны многое объединяет с учётом международной повестки.

Ранее Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать условия сокращения добычи нефти. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что, по мнению Эр-Рияда, Москва не полностью выполнила обещание сократить добычу нефти на фоне санкций Запада. Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии якобы попросили коллег из России соблюдать согласованные сокращения.