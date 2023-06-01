Москва, 1 июня, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Американские истребители четвертого поколения F-16, скорее всего, поставят Украине Дания и Нидерланды. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 1 июня пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Отмечается, что Соединённые Штаты вместе с союзниками по НАТО продолжают накачивать Украину современными видами оружия, каковыми ещё в недавнем времени были только дальнобойные ракеты и танки, а теперь речь идёт уже и о военной авиации.

Также указывается, что 26 мая на 12-м заседании контактной группы по оборонному содействию Украине в формате «Рамштайн» западные страны объявили о создании так называемой «истребительной коалиции».

«Группу стран, которые возьмут на себя задачу усиления украинских ВВС, возглавят Дания и Нидерланды. Судя по всему, именно они поделятся с «незалежной» истребителями F-16 и займутся обучением её пилотов», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в минобороны США уже назвали создание коалиции важным примером долгосрочной приверженности западных стран укреплению безопасности Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и Владимир Зеленский обсудили возможность обучения украинских военных управлению современными истребителями F-16. Также Рютте в очередной раз заявил о готовности Амстердама оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая заявил, что Дания и Нидерланды заявляют о своём желании быть первыми среди тех, кто будет обучать украинских пилотов летать на западных боевых самолётах, чтобы понравиться гегемону. Он уточнил, что именно эти государства занимаются активным продвижением американской политики в Европе.