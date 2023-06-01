Москва, 1 июня, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Для родителей, которые воспитывают маленьких детей, необходимо более активно использовать гибкие формы занятости. Об этом 1 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Метцель Михаил/ТАСС Встреча с российскими семьями награжденные орденом Родительская слава.

Ранее Путин назвал безусловным приоритетом для государства поддержку семей с детьми. Глава государства подчеркнул, что многодетные семьи являются безусловным олицетворением ценностей России, «кто бы ни пытался их сейчас оспаривать».

Путин провёл встречу с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет правление фонда «Круг добра». Фонд создан указом президента в качестве дополнения к существующим госпрограммам медицинской помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

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